Les Red Bulls frustrent encore le NYC FC

En marquant l’unique but de la rencontre, jeudi soir, à Harrison, Kyle Duncan a permis aux Red Bulls de New York de l’emporter par la marque de 1 à 0 face au New York City FC.

Duncan a touché la cible à la 59e minute à l’aide d’un tir que Sean Johnson n’a pas été en mesure de maîtriser.

Johnson a connu une soirée occupée, lui qui a fait face à sept tirs cadrés. À l’autre bout du terrain, Ryan Maera a bloqué les deux tirs auxquels il a fait face.

À Columbus, le Crew a blanchi le Fire de Chicago 3 à 0. C’est Derrick Etienne qui a inscrit le but gagnant à la 20e minute de jeu. Darlington Nagbe et Gyasi Zardes ont complété le travail pour l’équipe locale en marquant dans les dix dernières minutes de jeu.

Andrew Tarbell a repoussé trois tirs devant le filet du Crew. Son vis-à-vis, Bobby Shuttleworth, a cédé trois fois sur quatre tirs cadrés.

À Foxborough, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et l’Union de Philadelphie ont fait match nul 0 à 0.

Le gardien du Revolution Matt Turner a réalisé cinq arrêts tandis que son homologue, Andre Blake, en a réussi un.