Chris Lee pourrait-il être laissé de côté?

Est-ce que l’arbitre Chris Lee pourrait être laissé de côté par la LNH lors du prochain tour des éliminatoires à la suite de sa performance discutable de mercredi soir dans le cinquième match de la série entre les Canadiens et les Flyers?

Selon ce qu’a appris notre collègue Louis Jean, ce n’est pas impossible.

Lee est bien connu des partisans du CH pour être «généreux» avec leurs favoris quand vient le temps de distribuer les pénalités. Mais jeudi, c’est son refus (et celui de son adjoint Kyle Rehman) d’appeler une pénalité à l’endroit de Matt Niskanen, des Flyers, après que celui-ci eut asséné un double-échec au visage de l’attaquant des Canadiens Brendan Gallagher, qui alimente les discussions.

«Il ne faut pas oublier une chose : les arbitres, en séries éliminatoires, ils sont imputables, a expliqué Louis, jeudi soir, avant le duel Capitals-Islanders. Là on va arriver en deuxième ronde et il y a des arbitres qui vont probablement écoper et Chris Lee pourrait en être un, parce que hier ça a été un match difficile.»

«Il ne devrait plus arbitrer, a rétorqué notre analyste Éric Fichaud. Un joueur a un mauvais match, ça se peut qu’il se retrouve dans les gradins pour le suivant. Un arbitre qui a un mauvais match de la sorte, pour moi c’est inacceptable. En séries!»

