Brind’Amour se dit fier malgré la défaite

Les qualités de meneur de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour ont été évoquées à de nombreuses reprises dans les dernières années. Les joueurs qui évoluent pour lui semblent l’adorer et il est facile de comprendre pourquoi quand on écoute ce qu’il avait à dire après l’élimination de son club, mercredi soir, face aux Bruins de Boston.

«Je suis vraiment fier de cette équipe, a dit Brind’Amour avec émotion, lors de sa vidéoconférence d’après-match. Les joueurs ont fait les bonnes choses. Nous avons répondu et c’est la meilleure chose à faire. Nous pouvons sortir d’ici avec la tête haute.»

À la place de se concentrer sur ce qui n’a pas fonctionné pour son équipe en séries éliminatoires, l’ancien joueur de la Ligue nationale a choisi de se tourner vers l’avenir.

«La maturité de notre groupe, comparativement à l’an passé, a vraiment augmenté, a-t-il analysé. Nous nous rapprochons des équipes de pointe. Pourvu que nous apprenions ce qu’il faut pour gagner, ce que je crois que nous faisons, ça va aider ce groupe à aller de l’avant.»

Un atout précieux

Brind’Amour est à la barre des Hurricanes depuis le 8 mai 2018 et il a pu compter sur Justin Williams pour faire le lien entre lui et le vestiaire.

Les deux hommes sont des amis et d’anciens coéquipiers. Cette saison, Williams a décidé de revenir avec les «Canes» en janvier dernier, ce qu’a réellement apprécié Brind’Amour.

«C’est tellement une bonne personne et un bon ambassadeur pour le hockey, a exprimé le pilote. Personnellement, ça voulait tout dire pour moi qu’il soit ici avec nous. Avoir un tel leader et un ami vers qui me tourner, c’est incroyable. Quand je demande quelque chose, il s’assure que ce soit fait. Il a rendu mon travail beaucoup plus facile.»

L’avenir du vétéran de 38 ans reste nébuleux, lui qui n’a pas confirmé son retour en 2020-2021. Parions toutefois que Brind’Amour aimerait bien qu’il prolonge sa carrière pour une autre campagne.