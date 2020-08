À TVA SPORTS | Flames - Stars

Dans une série extrêmement serrée, les Stars de Dallas tentent d’éliminer les Flames de Calgary lors du sixième match entre les deux équipes.

Les Stars sont en avance 3-2 dans la série. Dans le match, la marque est de 4-3 pour Dallas.

Flames 3 - Stars 5 | L'effondrement des Flames se poursuit alors que Joe Pavelski marque son sixième des séries... et on est toujours en deuxième période!

Flames 3 - Stars 4 | C'est l'effondrement: alors que Lucic (CGY) est de retour au banc, Radek Faksa (DAL) touche la cible, les Stars mènent!

Flames 3 - Stars 3 | Un tir dévié par Denis Gurianov (DAL) fait mal paraître Cam Talbot (CGY), qui est battu et remplacé par David Rittich

Flames 3 - Stars 2 | Denis Gurianov (DAL) marque tôt en deuxième période et soudainement, l'écart n'est que d'un but

Flames 3 - Stars 1 | Pendant que Milan Lucic (CGY) est au cachot, Miro Heiskanen (DAL) offre enfin une réponse de la part des Stars

Flames 3 - Stars 0 | Rasmus Andersson (CGY) marque environ une minute après le but précédent et rien ne va plus pour les Stars

Flames 2 - Stars 0 | Johnny Gaudreau (CGY) se montre rusé pour inscrire son 4e but des séries, 2-0 Flames avant la 6e minute de jeu

Flames 1 - Stars 0 | Andrew Mangiapane (CGY) fait dévier un tir de Mark Giordano, Calgary prend les devants tôt en première période

Quatre des cinq parties jusqu’à présent se sont terminées par la marge d’un but, avec un duel qui a nécessité plus de trois périodes.

Chacune des deux équipes ont marqué 14 buts dans cette série jusqu’à présent.

Cependant, la formation du Texas a remporté les deux dernières confrontations, dont la plus récente, 2-1.

Cam Talbot et Anton Khudobin devraient être les gardiens partants.