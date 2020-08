L’entraîneur-chef par intérim des Canadiens, Kirk Muller, a beaucoup aimé l’ardeur au jeu de ses hommes, mercredi soir contre les Flyers.

Et surtout, il a été impressionné par l’intensité qui a été déployée très tôt dans le match.

«C’est une victoire de caractère pour notre groupe et ça avait commencé dès la première présence sur la glace (...) c'était notre réponse à la défaite du dernier match. Ils étaient prêts et ils ont donné le ton», a-t-il expliqué à la suite de la victoire de 5-4 qui permet au CH de réduire l’écart à 3-2 dans la série de premier tour entre les deux équipes.

Muller était également en admiration devant la faculté qu’on eu ses joueurs de répondre immédiatement à chaque but des Flyers.

«On ne leur a pas permis d'avoir du "momentum" avec les buts opportuns qu'on a marqué, a-t-il observé. On a perdu "KK", ça nous a fait mal, mais on a puisé dans nos ressources et on a mérité cette victoire. On a joué dur.»

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.