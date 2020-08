«Une équipe différente quand Pacioretty est en santé»

Ayant obtenu le premier laissez-passer pour les demi-finales d’association, les Golden Knights ont une fois de plus démontré une qualité primordiale, mardi soir: ils n’abandonnent jamais.

Le club du Nevada a en effet effacé des déficits de 2 à 0 et de 3 à 2 pour éliminer les Blackhawks de Chicago en cinq parties en vertu d'une victoire de 4 à 3. C’était ainsi la troisième fois en huit parties éliminatoires cet été que l’équipe triomphait après avoir tiré de l’arrière par plus d’un but.

Un fait d’armes que seuls les Bruins de Boston en 1943 et les North Stars du Minnesota en 1968 et 1985 avaient réussi auparavant.

«Nous sommes un groupe résilient, a expliqué Alex Tuch, auteur du but victorieux avec 94 secondes à écouler à la rencontre. On s’accroche à notre style de jeu. Je crois qu’on jouait bien, et ils ont eu quelques bonds chanceux et quelques beaux jeux, mais nous savions que notre gardien [Robin Lehner] allait en sortir fort. Il l’a fait, alors nous voulions bien jouer devant lui.»

«J’aime comment nous répondons quand l’adversité survient: il n’y a pas de panique et nous nous acharnons pour trouver le moyen d’être récompensés», a ajouté l’entraîneur-chef des Golden Knights Peter DeBoer.

Compter sur les meilleurs

DeBoer a d’ailleurs rendu hommage à l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty, qui a permis aux siens de réduire l’écart à 2 à 1 dans la dernière minute de la première période.

«Ce premier but à la fin de la période était énorme, et ce sont des joueurs de notre noyau qui font la différence au bon moment, a lancé le pilote. Vous avez besoin, si vous voulez vous rendre loin en séries, que vos meilleurs joueurs soient vos meilleurs, et ça a été le cas [mardi].»

Évoluant avec William Karlsson et Mark Stone, Pacioretty a récolté ses deux premiers points des séries éliminatoires mardi, lui qui disputait seulement un quatrième match en raison d’une blessure. Mais DeBoer estime que la période de convalescence et le repos pendant la quarantaine ont aidé l’Américain à être au sommet de sa forme.

«Ce trio a vraiment trouvé ses marques [mardi]. Nous sommes une équipe différente quand [Pacioretty] est en santé et qu’il patine et attaque comme il le fait présentement.»