Une élimination «positive» pour les Blackhawks

Bien que déçu de l’élimination des Blackhawks de Chicago aux mains des Golden Knights de Vegas au premier tour éliminatoire, Patrick Kane croit néanmoins que l’expérience s’avérera précieuse pour les jeunes joueurs de sa formation.

En effet, plusieurs joueurs des Hawks effectuaient leurs débuts en séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ce fut notamment le cas des attaquants Kirby Dach, Alex DeBrincat, Dylan Strome, Matthew Highmore et Dominik Kubalik, et du défenseur Adam Boqvist.

«De jouer dans ces matchs éliminatoires, particulièrement pour les joueurs qui ne l’avaient jamais fait auparavant, c’est toute une expérience. Je crois que nous pourrons construire là-dessus en tant qu’équipe», a dit Kane, dont les propos ont été rapportés par LNH.com mercredi, au lendemain de l’élimination des Hawks. Les Golden Knights ont bouclé la série en cinq matchs grâce à une victoire de 4 à 3 tard mardi soir.

«Je ne sais pas à quoi notre équipe ressemblera l’année prochaine, a poursuivi Kane. Mais j’espère que les jeunes joueurs qui auront eu la chance de jouer en séries utiliseront l’expérience comme un apprentissage. Ça peut permettre à l’équipe de s’améliorer.»

Pour les Hawks, il s’agissait d’une première présence en séries de la Coupe Stanley depuis 2017. Ils ont assuré leur place en défaisant les Oilers d’Edmonton en quatre matchs en série qualificative.

«Je crois que nous étions vraiment bien préparés contre Edmonton, a indiqué Kane. Et nous pouvons apprendre de la manière dont joue Vegas. Ils sont robustes, rapides. Ils n’ont pas peur de sauter dans l’action, de faire des jeux et d’utiliser les transitions à leur avantage. C’est peut-être la prochaine étape pour nous. C’est difficile après une défaite, mais ils (les Golden Knights) forment une bonne équipe et nous pouvons apprendre d’eux.»

Que du positif

L’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago Jeremy Colliton retire également beaucoup de positif des dernières semaines dans la bulle d’Edmonton.

«Pour les jeunes joueurs, c’est effectivement une expérience énorme. Nous voulions juste la prolonger le plus longtemps possible. Chaque moment a été positif, et c’est certain que ça va aider les jeunes. Juste d’être ici et d’aller aux matchs... Plusieurs gars allaient voir les matchs des autres séries [dans la bulle] comme ceux des Blues, pour voir comment ils jouent et comment ils travaillent pour revenir dans leur série [face aux Canucks de Vancouver].»

«Ce genre de chose, c’est extrêmement précieux, a poursuivi Colliton. Nous voulons être cette équipe. Nous voulons être excellents pour pouvoir lutter pour la coupe. Cette expérience nous apportera beaucoup, c’est certain.»