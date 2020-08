L’heure de reconstruire?

L’expression semble, depuis toujours, dégoûter Marc Bergevin. Mais est-il temps, pour les Canadiens, de passer à une véritable «reconstruction»?

Certains observateurs, et pas les moindres, commencent à réellement se poser la question. En entrevue à TVA Sports mercredi, l’ancien défenseur et directeur général du CH, Serge Savard, a avancé que les piliers de l’équipe sont vieillissants. Pour eux, il faut gagner maintenant... ce que le CH n’apparaît pas en mesure de faire.

«On des gars comme (Carey) Price, qui est un grand gardien de but, (Shea) Weber, (Jeff) Petry, le noyau de l'équipe, a-t-il expliqué. C'est 33, 35 et 32 ans. On ne peut plus attendre, mais on nous dit qu'on va avoir une bonne équipe d'ici un an ou deux. Il va falloir reconstruire. Weber est probablement le meilleur joueur sur la glace, mais il a 35 ans!»

Interrogé à ce sujet durant sa chronique «Sans filet», Michel Bergeron s’est dit d’accord avec «le Sénateur».

«Price est extraordinaire! Sa valeur est à la hausse», s’est exclamé «le Tigre», pour qui il est temps, «plus que jamais», de penser à échanger Price et Weber.

