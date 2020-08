Les Raptors gagnent encore face aux Nets

Fred VanVleet et Norman Powell ont chacun inscrit 24 points dans une victoire de 104 à 99 des Raptors face aux Nets de Brooklyn, mercredi, à Orlando. La formation torontoise est maintenant en avance 2 à 0 dans cette série de premier tour.

Menés 80 à 74 après trois quarts, les Raptors ont dominé leurs adversaires 30 à 19 lors du dernier engagement pour revenir de l’arrière et soutirer la victoire.

Les Nets avaient connu une très bonne première demie et avaient même retraité au vestiaire avec une avance de 53 à 50.

Pour un deuxième match consécutif, VanVleet a été dominant du côté des Raptors. Cette fois-ci, il a conclu la rencontre avec une production de 24 points, cinq rebonds et 10 mentions d’assistance. Powell a également rendu de fiers services à son équipe en cumulant 24 points, six rebonds et deux mentions d’aide.

Kyle Lowry (21 points) et Pascal Siakam (19 points) ont aussi eu des contributions importantes. Chez les Nets, Garrett Temple a été le meneur avec 21 points.

Les champions en titre de la NBA tenteront de poursuivre sur leur lancée vendredi lors du troisième match de la série.