«Le plus grand coeur que j'ai vu de ma carrière» -Price

L’intensité de Brendan Gallagher n’est pas un mystère.

Malgré le fait que le petit attaquant donnait tout sur la patinoire depuis le début des séries, ce dernier n’arrivait pas à trouver le fond du filet.

En marquant un but extrêmement important, mardi, lors du cinquième match de la série face aux Flyers, le joueur des Canadiens de Montréal a enlevé un énorme poids de ses épaules.

Cette performance inspirante de Gallagher n’est pas une surprise aux yeux de Carey Price, lui qui n’avait que des fleurs à lancer au numéro 11.

«Il a le plus grand cœur que j’ai vu de toute ma carrière, a lancé le gardien du Tricolore. On sait qu’il va toujours donner son 100%. C’est pourquoi il a marqué un gros but lors de cette rencontre.»

