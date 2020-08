Marc-Antoine Dequoy se dirigeait vers le mythique Lambeau Field pour un entraînement des Packers de Green Bay lorsqu’il a appris que l’entraîneur-chef Matt LaFleur voulait le rencontrer. Le Québécois a compris à ce moment-là que son séjour au Wisconsin allait se terminer dans les heures suivantes.

Après avoir obtenu sa libération, le demi défensif est demeuré aux États-Unis durant 48 heures afin de voir si une autre équipe de la NFL allait le réclamer. Ce n’est pas arrivé.

Il a donc décidé de revenir à Montréal en attendant que le téléphone sonne à nouveau pour un essai avec une autre formation du circuit Goodell. Son agent Sasha Ghavami est au dossier pour lui trouver une nouvelle opportunité.

«Je suis en santé et il y a des choses pires que cela dans la vie, mentionne Marc-Antoine Dequoy lors d’une généreuse entrevue accordée au "Journal de Montréal". Je ne suis pas amer envers les Packers. C’est une excellente organisation.

«Lors de ma rencontre avec l’entraîneur-chef Matt LaFleur, je lui ai demandé s’il y avait quelque chose que j’aurais pu faire de plus pour demeurer avec l’équipe. Sa réponse a été non et il m’a mentionné que mon éthique de travail avait été irréprochable.»

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal est sorti du bureau de LaFleur avec le sentiment du devoir accompli même s’il n’a pas eu la chance de frapper un adversaire durant son séjour de trois semaines.

«Pendant mon passage avec cette équipe, j’ai senti que je pouvais jouer dans la NFL. J’étais à ma place. Je ne me suis pas senti déclassé», ajoute Dequoy.

Pas de marge

On comprend rapidement qu’il n’avait pas de marge de manoeuvre dans ce camp d’entraînement avec la pandémie de la COVID-19 en toile de fond.

Dequoy s’était amené à Green Bay à titre de joueur autonome. Au cours des dernières années, les Packers ont prouvé qu’ils pouvaient être patients avec leurs athlètes qui possèdent ce statut. Ça ne semble pas être le cas dans le contexte actuel.

Puis, avec l’annulation des matchs préparatoires, l’athlète de 25 ans devait être parfait ou presque lors des exercices. Est-ce que le demi défensif a commencé le camp avec deux prises contre lui?

«Je ne veux pas faire de spéculation sur les raisons de ma libération par le directeur général (Brian Gutekunst), indique Dequoy. Par contre, elle a causé une certaine surprise chez le personnel à qui j’ai parlé avant mon départ.»

Par exemple, le Québécois a tiré son épingle du jeu lors des tests physiques en se classant parmi les premiers dans plusieurs épreuves. Il a tout donné pour attirer les regards des entraîneurs, mais ce ne fut pas suffisant.

Des petits extras

Lorsqu’il s’est pointé au camp des Packers, Dequoy ne voulait pas avoir de regrets si son aventure prenait fin de façon abrupte.

Ses journées de boulot avec les Packers commençaient à 6 h 30 et se terminaient vers 20 h. À son retour à l’hôtel, il continuait de réviser le livre de jeux défensifs afin d’arriver prêt pour la session du lendemain.

«Les entraînements prenaient fin vers 17 h 30, mais je restais toujours plus tard pour faire de l’extra soit au gymnase ou à la salle de visionnement, précise Dequoy. Je ne voulais surtout pas avoir de regrets si j’étais retranché.

«Je voulais me donner à fond et c’est ce que j’ai fait.»