«Il y a du caractère au sein de ce groupe» - Kirk Muller

C’est le dos acculé au mur que le Canadien sautera sur la glace de l’aréna Banque Scotia, ce soir à 20h. Pour espérer survivre au moins deux jours de plus dans la bulle torontoise, les hommes de Kirk Muller devront, au minimum, marquer un but.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h45.

Plus facile à dire qu’à faire, manifestement, considérant que les Flyers, avec Carter Hart devant le filet, ont blanchi le Tricolore au cours des 129 dernières minutes (129 mins 25s). Mardi soir, l’entraîneur-chef par intérim a tenté toutes les combinaisons de trios possibles pour stimuler l’attaque. Sans succès.

Encore une fois, Muller n’a pas trop voulu s’attarder aux détails, confirmant, néanmoins, qu’il allait apporter quelques ajustements. Toutefois, la survie du Canadien ne passera pas simplement par des mouvements de personnel ou une disposition différente des X et des O sur le tableau.

«Si on se présente avec le désir de vaincre, qu’on a la bonne attitude et qu’on accepte de faire tout ce qu’il faut pour gagner, on devrait être prêt», a-t-il lancé, via une visioconférence, en fin de matinée.

Et selon lui, ce ne sera pas un problème.

«Il y a du caractère au sein de ce groupe. Il y a des joueurs qui sont fiers et qui veulent gagner. Ils seront à leur mieux. Je suis persuadé qu’ils seront prêts dès le dépôt de la rondelle», a soutenu Muller.

Gallagher va rebondir

Évidemment, dans la catégorie des joueurs de caractère, on peut penser à Carey Price, Shea Weber, Ben Chiarot et Brendan Gallagher. D’ailleurs, le fougueux Albertain était de fort mauvais poil, mardi soir, après avoir réchauffé le banc plus souvent qu’à son tour en troisième période, alors que ses coéquipiers tentaient de combler un écart de deux buts.

«Gally est l’un des gars qui a le plus cette équipe à cœur. Il joue toujours avec ardeur. C’est le type de joueur que tu veux dans ton équipe. Ce fut une soirée difficile pour lui et nous devions remporter ce match. Alors, j’ai pris des décisions en conséquence. Je suis certain qu’il sera prêt ce soir. J’ai entièrement confiance en lui», a expliqué l’ancien capitaine du Canadien.

D’ailleurs, Muller, qui avait prévu rencontrer ces joueurs à midi, comptait s’assurer que tous oublient le quatrième match et se concentre sur la tâche à accomplir pour provoquer la tenue d’une cinquième rencontre.

Au pic et à la pelle

Gagne ou perd, les jeunes joueurs du Canadien et ceux dont le curriculum vitae en séries éliminatoires est plutôt mince pourront ajouter cet affrontement à leur bagage d’expérience. Évidemment, Muller préférerait que cette expérience soit acquise dans une situation gagnante. Car, comme il le fait remarquer, ses hommes garnissent leur baluchon depuis qu’ils sont arrivés à Toronto.

«L’expérience, ça ne s’achète pas, mais on ne veut pas partir d’ici en se disant simplement que ça a été plaisant. On veut gagner, on n’est pas fini», a soutenu Muller.

«C’est un autre test pour nos joueurs. Depuis qu’ils ont ici, ils apprennent que le hockey de série, c’est difficile. Les Flyers sont un bon exemple. Ils ne nous donnent rien. Ça nous fait apprendre qu’il faut piocher pour gagner des matchs de hockey. C’est l’attitude que nous devons avoir», a-t-il ajouté.