Un ancien capitaine de Man U en MLS?

Après Wayne Rooney lors des dernières saisons, Antonio Valencia pourrait être le prochain ancien capitaine de Manchester United à rejoindre la Major League Soccer.

Selon le site web StudioFutbol.com, l’Impact de Montréal, l’Inter Miami CF, le D.C. United et le Galaxy de Los Angeles auraient tous émis de l’intérêt envers le défenseur de 35 ans. Il semblerait toutefois que Montréal ne soit plus dans la course.

L’Equatorien est sans club depuis qu’il a quitté l’Universidaria de Quito, une équipe de la première division de son pays natal.

Il a été libéré par Manchester United en juillet 2019, après 10 ans passés dans la ville anglaise. Il est d’ailleurs devenu le premier capitaine non-européen de la formation en 2018. Valencia a aussi passé du temps avec les clubs de Villarreal, en Espagne, et de Wigan, en Angleterre.

Le vétéran est aussi un membre important de l’équipe nationale de l’Équateur depuis 2004, marquant 11 buts en 99 sélections avec le pays d’Amérique du Sud.