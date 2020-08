Toro et les Astros bûchent, mais gagnent

Abraham Toro a brisé une égalité de 1 à 1 en fin de 11e manche, mardi, à Houston, et les Astros ont disposé des Rockies de Colorado au compte de 2 à 1.

En vertu de la nouvelle règle lors des manches supplémentaires, Toro a commencé le 11e engagement sur le deuxième coussin. Garrett Stubbs, avec un amorti sacrifice, lui a permis d’avancer au troisième coussin. Myles Straw l’a poussé au marbre immédiatement après grâce à un simple.

En trois présences à la plaque, Toro a été incapable de frapper la balle en lieu sûr et il a été retiré une fois sur des prises.

Les deux équipes n’avaient toujours pas inscrit de points après neuf manches, si bien qu’elles ont eu recours aux manches additionnelles. Lors de cette première, les Rockies ont pris les devants, mais ils ont vu leurs adversaires répliquer à leur tour au bâton.

Les deux lanceurs partants, Zack Greinke et Antonio Senzatela, ont tous les deux montés sur le monticule durant huit manches, accordant trois coups sûrs chacun. Le premier a réussi sept retraits sur des prises, tandis que le second en a réalisé six.

Les Diamondbacks laissent des miettes aux A’s

En Arizona, les Diamondbacks se sont payés les Athletics d’Oakland, l’une des meilleures formations du baseball majeur cette saison, par la convaincante marque de 10 à 1.

Nick Ahmed a produit la moitié des points de son équipe avec un coup de circuit bon pour trois points en première manche, puis un simple productif à son tour au bâton suivant.

Kole Calhoun a aussi participé au festival offensif en claquant sa septième longue balle de la saison. Il a ainsi permis aux D-Backs de détenir une avance insurmontable de huit points après deux manches.

Le partant Luke Weaver (1-3) a été solide au monticule, retirant six frappeurs au bâton et ne permettant que trois coups sûrs en cinq rotations. Le releveur Taylor Widener a aussi été brillant, passant lui aussi six A’s dans la mitaine en seulement trois manches.

Frankie Montas (2-2) a enregistré la défaite après avoir accordé neuf points et six frappes en lieu sûr aux Diamondbacks en une manche et deux tiers.

Un autre grand chelem pour les Padres

Après un grand chelem controversé de Fernando Tatis fils lundi, les Padres de San Diego ont récidivé en vidant les trois buts d’un coup dans un deuxième match de suite face aux Rangers du Texas, l’emportant 6 à 4, au Globe Life Field.

Cette fois, c’est Will Myers qui a obtenu le grand chelem, dès la première manche. Sa frappe en dehors des limites du terrain a permis à Tatis fils, Manny Machado et Eric Hosmer de croiser la plaque.

Jurickson Profar a inscrit les autres points des Padres en frappant lui aussi une longue balle, en quatrième manche.

Dès son tour au bâton, Joey Gallo a répliqué pour les Rangers en étirant les bras pour trois points. Un double de Scott Heineman a été à l’origine du quatrième point de l’équipe locale.

Le lanceur Mike Minor (0-4) n’a toujours pas trouvé la victoire en quatre décisions cette saison. Bien qu’il ait retiré six hommes au bâton, l’artilleur gaucher a permis neuf coups sûrs et six points.

Craig Stammen (2-1) a récolté la victoire pour les Padres, tandis que Cal Quantrill a ajouté un premier sauvetage à sa fiche.