Nathan MacKinnon a encore faim

Malgré les sept buts de son équipe dans la victoire de lundi face aux Coyotes de l’Arizona, l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon est loin d’être rassasié.

«Nous devons être affamés pour le match numéro 5, a prévenu MacKinnon, cité sur le site web de la Ligue nationale. Nous devons jouer de manière désespérée comme si nous étions en retard d’un match dans la série. Nous devons être prêts à les éliminer.»

L’Avalanche a effectivement les devants 3-1 dans cette série. Si MacKinnon a contribué au gain de 7 à 1 avec une récolte de deux mentions d’aide, il a aussi démontré son désir de vaincre en jetant les gants face à l’attaquant Christian Fischer. Alors que l’Avalanche menait déjà 6 à 1 en troisième période, MacKinnon a bardassé son adversaire, peu de temps après une mise en échec de Nathan Crouse à l’endroit du jeune défenseur Cale Makar.

«Nous avions faim, a pour sa part résumé l’attaquant de l’Avalanche Matt Calvert, au terme du match de lundi, rappelant que la formation du Colorado avait raté plusieurs chances, malgré leurs 51 tirs, dans une défaite de 4 à 2 lors du troisième match de la série. Ce fut un effort collectif et nous avons eu beaucoup de plaisir à marquer des buts.»

Souvenirs des Nordiques

Il faut remonter au mois de mai 2002, soit il y a plus de 18 ans, pour répertorier la dernière fois où l’Avalanche avait marqué sept buts ou plus dans un match éliminatoire. Joe Sakic, Peter Forsberg, Alex Tanguay et Rob Blake avaient alors uni leurs efforts dans un gain de 8 à 2 contre les Sharks de San Jose dans une rencontre du deuxième tour.

L’Avalanche a par ailleurs marqué au moins sept buts dans un match des séries pour la cinquième fois depuis la relocalisation de la concession au Colorado en 1995. Les Nordiques de Québec avaient pour leur part accompli l’exploit à quatre reprises, dont la dernière fois, le 20 avril 1987, contre le Canadien de Montréal. Anton Stastny avait notamment inscrit deux buts et une mention d’aide dans une victoire de 7 à 5 au Forum de Montréal. Le gardien Patrick Roy avait quant à lui cédé sept buts sur 26 tirs avant d’être remplacé par Bryan Hayward.