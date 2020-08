Les Stars à une victoire du prochain tour

Les Stars de Dallas ont pris l’avance dans leur série pour la première fois, mardi, lors du cinquième match contre les Flames de Calgary. Une victoire de 2 à 1 a permis à la formation du Texas de mener son duel 3 à 2.

Encore une fois, en l’absence du gardien Ben Bishop, jugé «inapte à jouer», Anton Khudobin a relevé le défi de faire face aux tirs des joueurs des Flames, repoussant 28 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Seul Mikael Backlund a été en mesure de le déjouer, 46 secondes avant la fin du premier engagement. L’attaquant des Flames permettait ainsi à sa formation de retraiter au vestiaire avec une égalité de 1 à 1.

Plus tôt durant le premier tiers, Tyler Seguin et Jamie Benn ont profité d’un désavantage numérique pour effectuer une montée à deux contre un. Le premier a remis au second qui a poussé la rondelle dans le fond du filet adverse. John Klingberg est celui qui a inscrit le but gagnant, au début de la troisième période.

Devant la cage de la formation albertaine, Cam Talbot a bloqué 30 des 32 tirs auxquels il a fait face.

Les Flames feront face à l’élimination, jeudi, lors du match numéro 6.