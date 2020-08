Les Flyers dévoilent la clé de leur succès

Carter Hart a signé deux jeux blancs d’affilée contre le Canadien, et les Flyers ont donné un but ou moins dans six de leurs sept matchs depuis le début des séries. C’est pas mal la définition d’un mur défensif.

Philadelphie a regagné son identité depuis la dégelée de 5 à 0 dans le deuxième duel contre le CH. Après cette rencontre, Alain Vigneault avait dit que son équipe s’était fait botter le derrière. Mais depuis ce temps, elle n’a absolument rien donné au Tricolore.

«On s’est réveillés comme équipe après ce deuxième match, a dit le défenseur Phillipe Myers. Oskar (Lindblom) a patiné avec nous avant la troisième partie. Il a procuré beaucoup d’énergie à l’équipe. C’est agréable de le revoir dans la chambre. Je pense que les plus grosses différences se retrouvent dans le fait qu’on ne donne pas beaucoup de temps au Canadien avec la rondelle et que Hart joue du hockey incroyable. On est dédiés à bloquer les tirs. Ça fait vraiment la différence.»

«On a tout simplement fait ce qu’on faisait depuis un bon bout de temps, a renchéri Vigneault. On a recommencé à bien gérer la rondelle. Et quand on n’a pas le contrôle de la rondelle, on se place dans une position pour la récupérer rapidement ou on aide notre gardien. Les deux équipes travaillent très fort, pour chaque pouce sur la patinoire. Il s’agit de matchs intenses, de matchs physiques. Mais on a réussi à marquer le premier but. C’était gros. Défensivement, on a aussi joué du bon hockey devant Hart.»

Le génie de Carter Hart

Depuis le début des séries, Hart a un dossier de cinq victoires et un revers avec une microscopique moyenne de buts alloués 1,24 et un taux d’efficacité de ,958.

«Il n’y a pas de doute que Carter est un immense morceau de nos succès, a logiquement répondu Vigneault. Nous ne jouons pas du hockey parfait. Quand nous faisons des erreurs, Carter sort les gros arrêts. Mais devant lui, il y a aussi des efforts et des sacrifices. Nous avons bloqué des tirs, parfois sur des jeux dangereux. Nous nous plaçons dans les lignes de tir. Pour gagner, tu as besoin de ton jeu défensif, autant que ton jeu offensif.»

Dans ce quatrième match, Hart a bloqué 29 tirs, mais il n’a pas eu besoin de réaliser des arrêts miraculeux.

«Oui, mes coéquipiers ont facilité mon travail, a reconnu le gardien. Ils ont bloqué de gros tirs. À commencer par [Robert] Hagg. Les gars font des sacrifices pour gagner.»

«Des couilles»

Quand on parle des sacrifices, il y a eu le défenseur Hagg qui a bloqué un tir frappé de Shea Weber. Pour la technique, ce n’était absolument pas parfait, mais il a montré beaucoup de courage. Hagg, qui a tourné le dos à Weber, a bloqué la rondelle avec son casque ou ses épaulettes.

«Je n’ai pas réfléchi, a expliqué Hagg. Je voulais me placer dans la ligne du tir. J’ai été chanceux, il m’a frappé sur mon équipement.»

«Il paye le prix, a ajouté Myers. Il a donné du courage à l’équipe, ça prenait des couilles pour faire ça. Au banc, nous avions beaucoup d’énergie après ce jeu. Heureusement, Robert va bien!»

Hagg n’a pas manqué une seule présence après ce tir bloqué. Vigneault a fait un bon choix pour le début du troisième match en retirant Shayne Gostisbehere, un arrière à caractère offensif, pour intégrer Hagg à son groupe à la ligne bleue.