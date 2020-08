Hawerchuk a appelé Savard il y a trois jours

Serge Savard était instantanément tombé sous le charme du joueur qu’était Dale Hawerchuk en se joignant aux Jets de Winnipeg en décembre 1981.

Alors âgé de 18 ans, le produit des Royals de Cornwall faisait déjà des ravages sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) en route vers une saison de 103 points et l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue de l’année.

«Je trouvais que c’était possiblement le deuxième meilleur joueur de la Ligue après [Wayne] Gretzky, et s’il n’était pas à ce niveau, il y arriverait», a réagi en entrevue téléphonique avec «Le Journal de Québec» l’ancien défenseur étoile et gagnant de huit coupes Stanley avec le Canadien de Montréal.

Savard avait pris sa retraite à l’été 1981 dans l’uniforme du Tricolore avant de revenir au jeu quelques mois plus tard avec les Jets devant l’insistance de son bon ami et directeur général de l’équipe, John Ferguson. À 35 ans, le Sénateur campait le rôle de grand frère auprès des jeunes Jets menés par leur choix de première ronde.

«Il [Hawerchuk] manquait un peu de rapidité, mais c’était un joueur d’une intelligence supérieure. Je le trouvais tellement bon. Un moment donné, son ailier gauche était Larry Hopkins, un gars qui n’était presque pas de calibre pour la LNH. Il fallait être bon pour produire 103 points avec ces gars-là! C’était le genre de gars qui rend une équipe meilleure.»

«Fergie [John Ferguson] m’appelait toutes les semaines pour me convaincre. Il me disait qu’il avait besoin d’un vétéran pour venir aider son équipe de jeunes. Je n’ai jamais regretté. J’ai eu du plaisir avec eux. Disons qu’à 35 ans et huit coupes Stanley, ces jeunes-là me regardaient comme un extraterrestre», a souligné en riant l’ancien directeur général du Canadien.

Des liens solides

Malgré la différence d’âge entre Savard et Hawerchuk, une profonde amitié s’était développée entre les deux hommes au fil du temps.

«Il s’était acheté une maison sur la même rue que moi à Winnipeg et il habitait avec Scott Arniel et Brian Mullen. J’avais une petite fille d’un an et il l’a gardée à quelques reprises. Encore l’an passé, je suis allé à son tournoi de golf à Winnipeg», a raconté le membre du Temple de la renommée.

Hawerchuk avait d’ailleurs pris la peine de téléphoner à son ancien coéquipier il y a quelques jours pour lui annoncer qu’il était sur le point de rendre son dernier souffle.

«Il y a trois jours, il m’a appelé pour me dire que c’était la fin. Il voulait me dire bonjour [...] Je n’ai jamais eu un appel comme ça de toute ma vie. Il était très positif et il acceptait ce qu’il lui arrivait.»

Par ailleurs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a réagi au décès en offrant ses condoléances à la famille, rappelant qu’il avait été voté comme septième meilleur joueur de l’histoire du circuit en 2019.

«Dale Hawerchuk a démontré durant son stage junior qu'il allait non seulement être un grand joueur, mais aussi un grand homme», a écrit la Ligue sur son compte Twitter.