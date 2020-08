Gallagher se prend pour un autre joueur

Brendan Gallagher semble avoir oublié la recette qui lui permettait de connaître du succès dans la Ligue nationale de hockey.

C’est le constat qu’a effectué Michel Bergeron, mardi, lors de sa chronique «Sans Filet». Le petit attaquant n’a toujours pas marqué depuis le début de la ronde de qualification contre les Penguins de Pittsburgh.

«À quelque part, il change son jeu. On sait que Gallagher est bon devant le filet adverse pour les retours de lancer et les déviations. Mais là, il est tellement dans une léthargie, et frustré, qu’il essaye de transporter la rondelle d’un bout à l’autre!», a déploré l’ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec.

«Quand il arrive à l’autre bout de la patinoire, il est tout simplement fatigué. Je dirais : "Donne la rondelle à ton joueur de centre et dirige-toi vers le filet adverse."»

