Dale Hawerchuk s’éteint

Le membre du Temple de la renommée du hockey Dale Hawerchuk s’est éteint à l’âge de 57 ans, mardi, après une dure bataille contre le cancer de l’estomac.

«Après une bataille incroyablement courageuse et difficile contre le cancer, notre père est décédé. Ma famille est si fière de lui et de la façon dont il s'est battu», a écrit son fils Eric, sur Twitter.

Hawerchuk avait obtenu un diagnostic de cancer après s’être plaint de reflux gastriques au mois d’août, l’année dernière. Il a par ailleurs subi une gastrectomie, soit l’ablation d’une partie de l’estomac, en janvier, puis avait terminé ses traitements de chimiothérapie le 13 avril. Le mal a toutefois récidivé au mois de juillet.

«[C’est] si triste, a commenté Teemu Selanne, un autre ancien des Jets de Winnipeg, sur les médias sociaux. Quel être humain incroyable. Je suis reconnaissant que "Ducky" ait été mon ami et j'ai eu la chance de parler avec lui [lundi] et de lui dire au revoir. Ce monde n'est pas le même sans lui.»

En 1188 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Jets, les Sabres de Buffalo, les Blues de St. Louis et les Flyers de Philadelphie, Hawerchuk a marqué 518 buts et totalisé 1409 points. Il figure ainsi au 20e rang dans l’histoire du circuit au chapitre des points. Il a été intronisé au Panthéon en 2001.

Hawerchuk a également été entraîneur-chef des Colts de Barrie, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL). Nommé en 2010, il a mis ce rôle en veilleuse lorsqu’il a appris qu’il souffrait du cancer.

«C'est le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre entraîneur-chef et ami, Dale Hawerchuk. Au nom de toute l'organisation des Colts et de nos partisans, nos condoléances et nos pensées vont à la famille Hawerchuk», a réagi le club sur les médias sociaux.

Un hommage a été rendu au défunt avant le match entre le Canadien de Montréal et les Flyers, mardi à Toronto.