CH: Kirk Muller sortira-t-il un lapin de son chapeau?

Il y a toujours une culture du secret en séries. Ça devient encore plus vrai quand les équipes s’entraînent sans la présence des journalistes et des nombreuses caméras de télévision. À l’image de Claude Julien et d’Alain Vigneault, Kirk Muller a adopté la stratégie d’en dire le moins possible à quelques heures d’un match.

Défait 1 à 0 dans le troisième match et en retard 2 à 1 dans cette série face aux Flyers de Philadelphie, le Canadien de Montréal cherchera à retrouver sa fougue et son énergie de la deuxième rencontre. Le CH avait joué un match pratiquement parfait au lendemain de l’hospitalisation de Claude Julien en l’emportant 5 à 0.

Le quatrième match de la série sera diffusé à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 14h.

Pour Muller, le Tricolore peut retrouver ce niveau de jeu.

«Ça part avec un gardien solide et de bons joueurs devant, a rappelé l’ancien capitaine du Canadien. Nous devons bien jouer sans la rondelle et rester intenses. Quand tu joues de la bonne façon, les bonnes choses arrivent. Nous aurons besoin d’une performance de 60 minutes.»

«Nous finirons par marquer. Le message aux gars était de ne pas regarder les résultats, mais plus les façons d’y arriver.»

Le Canadien aura besoin de plus d’offensive après un jeu blanc contre le jeune Carter Hart dans le troisième match. Mais ce qui a d’ironique, c’est que les Flyers n’ont marqué que trois buts dans cette série, comparativement à six pour le CH. Et c’est l’équipe de Philadelphie qui a le contrôle de la série avec une avance de 2 à 1.

Questionné à savoir s’il songera à apporter des changements ou à modifier ses trios, Muller a offert une réponse classique.

«Nous ne rentrerons pas dans les détails. Nous verrons avant le match», a répliqué celui qu’on surnomme «Capitaine Kirk». Il ne faut toutefois pas s’attendre à de gros changements.

Julien récupère bien

Muller a rappelé qu’il avait carte blanche dans ses décisions pour sa formation. Marc Bergevin et Julien lui font entièrement confiance.

Opéré jeudi dernier pour installer une endoprothèse à une artère coronaire, Julien se porte bien.

«Je lui ai parlé lundi, a précisé Muller. Il a pris des marches, il s’agit d’une bonne nouvelle. J’étais heureux d’entendre ça. Le plus important, c’est sa santé. Je sais qu’il va bien.»

La formation lors du troisième match