«C’était dur à regarder» - Rod Brind’Amour

Les Hurricanes de la Caroline ont laissé filer une avance de deux buts en permettant aux Bruins de Boston de marquer quatre fois en troisième période lors du match numéro 4 de leur série, lundi. Les membres de l’équipe ont pris le blâme, encore un peu secoués.

Quatre buts en 6 min 51 s, en troisième période, ont frappé comme des coups de massue sur la tête de la Caroline, qui détenait une avance de 2 à 0. Ce rapide changement de cap a surpris tout le monde, surtout que les «Canes» n’ont été en mesure de décocher qu’un seul tir lors de l’engagement.

«C’était, bien honnêtement, l’une des pires périodes que je nous ai vu jouer, s’est désolé le vétéran Justin Williams en entrevue avec le site web de la Ligue nationale de hockey après la rencontre. Il faut en prendre la responsabilité, et je dois définitivement prendre le blâme sur ce troisième but... Toute la période n’était certainement pas ce à quoi nous étions habitués. On s’est fait botter le derrière.»

Williams a en effet bien mal paru sur un revirement qui a permis à Brad Marchand de s’échapper et de battre James Reimer entre les jambières. L’ancien vainqueur du trophée Conn-Smythe avait pourtant inscrit son équipe au pointage en première période et tout était au beau fixe.

«Ç’a créé un effet boule de neige que nous ne voulions pas. Nous ne pouvions les arrêter à temps. C’est ma faute et celle de tout le monde de ne pas avoir pu ralentir et faire la bonne chose», s’est excusé Williams.

Ne pas baisser la garde

L’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a été tout aussi clair dans ses commentaires d’après-match. Le pilote n’est pas fier de la façon dont ses joueurs se sont présentés en fin de rencontre, en route vers cette défaite de 4 à 3.

«Ils ont tout donné et nous n’avions pas de réponses, a indiqué l’ancien joueur. C’était dur à regarder, ça c’est sûr.»

Les Hurricanes feront désormais face à l’élimination mercredi. Ils n’ont pas été en mesure de profiter du départ de Tuukka Rask pour prendre l’ascendant dans cette série, mais à leur défense, Jaroslav Halak a été très bon lors des deux derniers matchs.

«J’aime cette équipe. J’aime mes gars. Nous avons appris une leçon aujourd’hui [lundi], a ajouté Brind’Amour, qui garde confiance malgré tout. Ce n’était pas bien. Nous nous sommes assis sur notre avance et nous les avons laissé revenir et c’est ce que les bonnes équipes font ; elles persévèrent. On doit apprendre de ça. Mais celle-là va faire mal pendant longtemps.»

La Caroline n’aura qu’un jour pour faire le ménage de ses idées. Andrei Svechnikov sera absent pour une deuxième fois de suite, mercredi, et le capitaine Jordan Staal est un cas incertain après avoir quitté le match numéro 4 en troisième.