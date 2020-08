Andrei Vasilevskiy à une victoire d’un record

Le jeu du gardien des Blue Jackets de Columbus Joonas Korpisalo a été largement souligné depuis le début des séries éliminatoires, mais son vis-à-vis du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy semble toutefois en faire suffisamment pour propulser son équipe au tour suivant.

Réalisant 29 arrêts, Vasilevskiy a signé l’une de ses meilleures performances du tournoi lundi dans un gain de 2 à 1 des siens. La formation floridienne montre maintenant une avance de 3 à 1 dans cette série des quarts de finale de l’Association de l’Ouest.

Il avait également été d’une importance capitale lors du tout premier match, le 11 août, en résistant 61 fois dans une victoire de 3 à 2 des siens en cinquième période de prolongation.

Mercredi, à l’occasion du cinquième match à Toronto, le gardien russe pourra aider les siens à accomplir sa vengeance aux dépens du club qui les avaient balayés l’année dernière. Et ce faisant, Vasilevskiy rejoindrait Nikolai Khabibulin et Ben Bishop à titre de gardien les plus victorieux de l’histoire de la concession en séries, avec 21 gains.

Rester concentré

Mais Vasilevskiy est malgré tout bien épaulé dans son travail par le jeu défensif de ses coéquipiers. En excluant le match en prolongation, le gardien n’a reçu en moyenne que 22,6 tirs par rencontre dans cette série, un nombre si bas qu’il ajoute un niveau de difficulté pour le portier.

«C’est un gros défi pour moi [de rester concentré avec si peu de tirs], a dit le principal intéressé récemment. Je n’ai pas bien fait l’année passée et ils n’avaient pas tiré beaucoup. Nous avons fait quelques ajustements pour que je puisse rester réchauffé dans ce genre de séquence.»

«Les gars jouent très bien devant moi. C’est incroyable. Je dois faire ma part pour les aider à remporter les matchs.»

C’est d’ailleurs l’analyse qu’a servie l’ancien espoir du Canadien de Montréal Ryan McDonagh en conférence de presse, mardi.

«Nous essayons de limiter les surnombres, a fait valoir McDonagh. C’est l’une de nos priorités. Nous faisons un bon travail pour ne pas paniquer et pour comprendre que l’équipe adverse nous gardera dans notre zone parfois et créera des choses. Nous pouvons tout de même retrouver notre jeu ensuite.»

«Tous les trios doivent contribuer l’un après l’autre. Nous faisons un bon travail pour nous appuyer et nous succéder sur la glace.»

Les neuf gardiens qui ont remporté au moins un match éliminatoire avec le Lightning