Préférable pour l'avenir des Alouettes?

L’organisation des Alouettes de Montréal se montre désolée de ne pouvoir disputer la prochaine saison de la Ligue canadienne de football, qui a officiellement suspendu ses activités pour 2020, lundi, en raison des conséquences de la COVID-19.

«Nous aurions sincèrement voulu avoir du football cette année, mais on se tourne dès maintenant vers 2021», a d’abord noté le club montréalais sur ses réseaux sociaux.

Mario Cecchini, président et chef de la direction des Alouettes, a ensuite expliqué brièvement la position de l’organisation.

«De nombreuses options ont été étudiées, mais malheureusement celle qui a été retenue est celle que l’on redoutait tous, à savoir l’annulation de la saison 2020, a-t-il publié sur le site web des Alouettes.Vous avez pu lire dans différents articles récemment que plusieurs conditions devaient être réunies afin d’obtenir l’organisation d’une saison écourtée dans la ville bulle de Winnipeg cet automne, notamment une aide financière du gouvernement fédéral. Malgré tous les efforts des différentes parties, ces conditions n’ont pu être réunies à temps et ont amené les gouverneurs des neuf équipes à prendre la dure décision d’annuler la saison 2020.»

Des joueurs affectés

Évidemment, les athlètes vivent maintenant une situation pour le moins particulière.

«Nous allons travailler de près avec nos joueurs afin de les aider dans cette situation délicate», a simplement noté M. Cecchini, dans son communiqué.

La décision a été prise «dans l’intérêt des neuf équipes à long terme», a poursuivi le président, qui assure l'engagement des propriétaires à long terme.

«L’absence de revenus va imposer des pertes substantielles, et les gouverneurs ont jugé plus responsable de concentrer nos efforts et nos moyens pour revenir plus fort en 2021. D’ailleurs, sachez que nos propriétaires Gary Stern et Sid Spiegel, restent plus que jamais impliqués dans le projet des Alouettes et que cette décision ne remet aucunement en cause le futur de la LCF ou de ses équipes.»