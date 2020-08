«Nous pouvons faire tourner les choses»

Lars Eller croit que ses Capitals de Washington ont le talent et l’expérience pour revenir de l’arrière contre les Islanders de New York, qui ont remporté les trois premières parties de cette série des quarts de finale de l’Association de l’Est.

Ayant raté le premier match de la série parce qu’il avait quitté la bulle pour assister à la naissance de son deuxième enfant, l’ancien du Canadien de Montréal croit que les Capitals n’ont pas tout laissé sur la glace dans ces trois défaites, mais que la situation s’améliorait graduellement.

«Je crois que le match numéro 3 était notre meilleure partie, mais j’ai l’impression que nous en avons encore plus à donner, a laissé entendre Eller en conférence de presse, lundi. Je crois que nous avons les habiletés pour faire tourner les choses rapidement.»

«Je pourrais donner des excuses, les blessés et ce genre de chose. Mais malgré ça, nous avons un groupe assez fort pour surmonter ce genre de situations. Nous l’avons fait par le passé. Je sais à quel point notre équipe est bonne puisque nous l’avons vu plus tôt cette saison. Je crois encore que nous n’avons pas vu cette qualité de jeu encore.

Les Capitals avaient notamment perdu ses deux premières rencontres de premier tour en 2018 contre les Blue Jackets de Columbus avant de remporter la série et, ultimement, la coupe Stanley.

«Il s’agit de créer la croyance, a avancé l’entraîneur-chef Todd Reirden. Il faut faire tout ce qu’il est possible de faire. Je crois vraiment en notre groupe de meneurs et en notre équipe. Je crois que ce sera notre meilleur effort de l’année [mardi]. C’est un groupe qui a eu du succès au cours des dernières années et j’ai confiance.»

Tâche compliquée

Pourtant, peu d’équipes sont parvenues à revenir de l’arrière avec un déficit de trois parties. Seules quatre formations y sont arrivées dans l’histoire de la Ligue nationale. Les Islanders de 1975 font d’ailleurs partie de ce groupe, et ils n’ont jamais failli en 10 séries lorsqu’ils ont placé leurs adversaires au bord du gouffre.

Ils ont d’ailleurs balayé les Penguins de Pittsburgh l’année dernière au premier tour. La confiance est donc bien présente dans le clan de Barry Trotz.

«Oui, je crois qu’on peut s’inspirer un peu [de l’année passée], a dit Brock Nelson. Éliminer une équipe est l’une des choses les plus difficiles, alors ils vont sortir fort. Nous devons augmenter notre niveau de jeu pour terminer le travail.»