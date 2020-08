L’Impact défendra son championnat canadien dans un nouveau format

Soccer Canada a confirmé que les matchs de ligue que disputeront les trois équipes canadiennes de la Major League Soccer (MLS) lors des mois d’août et de septembre serviront à qualifier un club pour la finale du Championnat canadien de 2020.

La MLS a annoncé la semaine dernière que l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver disputeront neuf matchs entre eux (six par équipe) entre le 18 août et le 16 septembre. Les résultats de ces rencontres serviront donc au classement du circuit Garber, mais aussi au Championnat canadien, a réitéré Soccer Canada dans un communiqué, lundi.

L’équipe avec le plus de points après les six parties affrontera l’équipe de la Première ligue canadienne (PLC) qui aura gagné le Championnat sur l’Île, avec pour enjeu la coupe des Voyageurs dont l’Impact est le champion en titre.

La PLC, qui en est à sa deuxième saison d’existence, compte huit équipes. Le tournoi estival de la ligue s’est amorcé jeudi, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il n’y aura qu’un seul match en finale, dont la date et l’emplacement seront annoncés à une date ultérieure.

L’équipe gagnante du Championnat canadien obtiendra une place en Ligue des champions de la CONCACAF pour 2021.