Les Blues sont toujours dans le coup

L'attaquant des Blues de St. Louis Brayden Schenn a joué les héros en fin de première période de prolongation, dimanche, pour permettre aux siens de l'emporter 3-2 face aux Canucks de Vancouver.

La formation du Missouri remporte donc le troisième match de la série, qui est toujours menée par Vancouver 2-1.

Afin de délivrer les siens, Schenn est parvenu à battre tout le monde de vitesse et ainsi tromper la vigilance du gardien Jacob Markstrom en échappée.

Justin Faulk, avec son premier filet des séries, et le Québécois David Perron ont marqué dans la victoire. Le but de Perron a d'ailleurs donné les devants aux siens 2-1 en deuxième période, mais les Canucks ont créé l'égalité 37 secondes plus tard grâce à un tir sublime d'Elias Pettersson.

Les Blues auront l'occasion de créer l'égalité dans la série dès lundi, à Edmonton.