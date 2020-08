Jon Jones abandonne sa couronne

Le combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Jon Jones a officiellement abandonné sa ceinture de champion des poids lourds légers.

C’est ce qu’il a indiqué sur son compte Twitter, lundi.

«Je viens de raccrocher le téléphone avec l’UFC. Aujourd’hui [lundi], je confirme que j’abandonne le titre chez les lourds léger, a-t-il écrit. Il est officiellement libre. Ce fut une aventure incroyable. Un merci sincère à tous mes adversaires, à l’UFC et, surtout, à vous les amateurs.»

Jones (21-1-0) a également affirmé qu’il aimerait tenter sa chance chez les poids lourds, mais qu’il n’avait pas de plan précis pour le moment.

«La dernière fois que j’ai parlé de mon salaire avec l’UFC, il n’y a pas eu de négociation. Si jamais cela change, j’aimerais revenir et me battre à nouveau comme poids lourd, a affirmé le combattant. D’ici là, je profiterai de l’UFC comme partisan et ferai de mon mieux pour prendre soin de ma famille et ma communauté.»

Le dernier combat de l’athlète de 33 ans remonte à février dernier, alors qu’il avait vaincu Dominick Reyes (12-1-0) par décision unanime.