Dez Bryant avec les Ravens?

Les Ravens de Baltimore testeront les aptitudes du receveur de passes Dez Bryant au cours de la prochaine semaine.

C’est ce qu’a indiqué le réseau NFL Network, lundi.

L’athlète de 31 ans n’a pas évolué dans la NFL depuis la campagne 2017, lui qui avait été libéré par les Cowboys de Dallas.

Les Ravens se cherchent désespérément un receveur pour remplacer Chris Moore. Ce dernier s’est fracturé un doigt lors d’un entraînement la semaine dernière.

L’équipe de Baltimore avait déjà tenté d’attirer Bryant dans leur formation. Elle lui avait notamment offert une proposition de contrat en 2018, mais le footballeur avait refusé, car les modalités financières n’étaient pas à son goût.

Bryant a disputé huit saisons dans la NFL, réalisant 531 attrapés pour des gains de 7459 verges et 73 touchés. Lors de sa dernière campagne, le premier choix (24e au total) des Cowboys en 2010 a capté 69 des 132 passes envoyées dans sa direction pour 838 verges et six majeurs.