Carey Price, vers une des meilleures performances

Carey Price est en train d’offrir l’une des meilleures performances jamais offertes en séries éliminatoires par un gardien des Canadiens de Montréal.

Depuis 40 ans, on parle beaucoup des exploits de Patrick Roy (1986 et 1993), de José Théodore (2002 et 2004) et de Jaroslav Halak (2010) lorsqu’il est question des gardiens du Tricolore qui se sont signalés en séries.

Mais sachez qu’après sept parties jusqu’ici, Price est en avance sur lesdites performances de Roy, Théodore et Halak. Le taux d’efficacité de Price est supérieur et il a accordé moins de buts.

Et quand on regarde attentivement l’histoire des gardiens des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires, on réalise que Carey Price affiche le meilleur taux d’efficacité pour un gardien qui a disputé au moins sept matchs. Il partage le premier rang avec Rogatien Vachon (1968-69).

Et quand on pousse la recherche à l’ensemble de la Ligue nationale de hockey, on constate que Price n’est devancé que par la performance actuelle de Joonas Korpisalo. Le gardien des Blue Jackets présente le meilleur taux d’efficacité de l’histoire de la LNH pour un gardien qui a disputé au moins sept parties en séries éliminatoires.

Price n’a donné que sept buts en quatre matchs contre les Penguins de Pittsburgh. Et là, seulement trois buts en trois parties face aux Flyers de Philadelphie.

Difficile de demander mieux.