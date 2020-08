Est-ce la fin de l’un des partenariats les plus légendaires de l’histoire du sport?

Selon ce qu’indique le journaliste brésilien Marcelo Bechler (Esporte Interactivo), qui avait rapporté le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, Lionel Messi aurait demandé à quitter le FC Barcelone dès cet été.

L’Argentin était sur le terrain, il y a deux jours, lorsque Barcelone a subi une dégelée de 8-2 aux mains du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Cette défaite gênante pourrait peut-être signifier la fin d’une ère au Barça, dont plusieurs des cadres (Gerard Piqué, Arturo Vidal, Luis Suarez, Messi) avancent dans la trentaine. Qui plus est, le club a vu son rival honni, le Real Madrid, remporter le championnat d’Espagne il y a quelques semaines.

Messi, à 33 ans, est encore individuellement au sommet du monde ou presque, mais le club, qui s’apprête à congédier son entraîneur, Quique Setien, semble enfoncé dans un certain marasme et pourrait avoir besoin de se renouveler.

Contacté par le Mundo Deportivo, le FC Barcelone a réagi à la nouvelle de Bechler, dimanche en fin de journée, indiquant ne pas avoir été informé d’une telle demande.

Produit de la «Masia», réputé centre de formation du club catalan, Messi évolue au FC Barcelone depuis plus de 15 ans et a remporté tous les trophées d’importance avec l’équipe et ce, plusieurs fois.

Son contrat actuel est valide jusqu’à la fin de juin 2021. S’il devait partir immédiatement, Barcelone pourrait être en droit de réclamer un montant de transfert de la part du club qui voudra l’acquérir.

Depuis quelques années, Messi a fait l’objet d’une variété de rumeurs de transfert. Certaines l’envoyaient vers son Argentine natale, d’autres avec Pep Guardiola, ex-entraîneur de Barcelone, à Manchester City. Même l’Inter Miami, en MLS, aurait fait des démarches, il y a quelques mois, afin de s’approcher de lui.