John Klingberg et Joe Pavelski se chargent des Flames

John Klingberg a touché la cible en prolongation après que son coéquipier Joe Pavelski eut réussi un tour du chapeau lors du temps réglementaire et les Stars de Dallas ont vaincu les Flames de Calgary 5 à 4 pour égaler cette série quart de finale de l’Association de l’Ouest 2-2.

Klingberg a profité de la circulation devant le filet de Cam Talbot pour tromper sa vigilance. Il s’agissait de son premier but des présentes séries éliminatoires. Il a totalisé trois points dans cette rencontre.

Pavelski avait précédemment créé l’égalité avec 12 secondes à écouler en troisième période pour forcer la tenue de la prolongation. Il s’agissait de son premier triplé en carrière lors des matchs d’après-saison.

Denis Gurianov a été l’autre buteur des Stars, tandis que Tyler Seguin a ajouté deux mentions d’aide à son dossier.

Un record pour Rieder

Du côté des Flames, Tobias Rieder a une fois de plus marqué un but en infériorité numérique. Il s’agit du troisième filet en huit parties pour Rieder depuis le début des éliminatoires et les trois ont eu lieu avec un homme en moins.

Il a ainsi égalé un record de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour un seul tournoi éliminatoire qu'il partage dorénavant avec six joueurs, dont Wayne Gretzky.

L’attaquant avait également marqué le but gagnant lors du tout premier duel de la série qualificative contre les Jets de Winnipeg.

Son coéquipier Sam Bennett a réussi un doublé dans la défaite, tandis que Sean Monahan a récolté deux mentions d’aide, portant son total à huit points en autant de parties depuis le début des éliminatoires. Johnny Gaudreau a également enfilé l’aiguille pour le clan canadien.

Cam Talbot a été bombardé de 62 rondelles devant la cage des Flames, tandis qu’Anton Khudobin a réalisé 36 arrêts à l’autre bout de la patinoire.