Le Lightning doit rester agressif

Pour passer à la prochaine étape, le Lightning de Tampa Bay devra éviter de permettre aux Blue Jackets de Columbus de revenir de l’arrière comme ils l’ont fait lors des deux dernières rencontres.

La formation de l’Ohio avait en effet rapidement répondu au premier but du Lightning, jeudi, pour remporter le deuxième match de cette série des quarts de finale de l’Association de l’Est. Samedi, la formation floridienne a triomphé 3 à 2, non sans permettre à ses adversaires de retrancher un but à son avance en troisième période.

Le Lightning mène malgré tout 2-1 et de l’avis de l’entraîneur-chef Jon Cooper, la solution est assez simple. Il suffit de suivre le plan de match constamment, peu importe le pointage. Il croit d’ailleurs que ses joueurs ont réussi samedi là où ils avaient échoué jeudi.

«[Dans le deuxième match], nous avions l’avance et je crois qu’ils n’ont pas eu de tir pendant 12 minutes ou à peu près, a dit Cooper dimanche en conférence de presse. Mais quand ils ont eu l’avance, nous n’avons pas répondu comme je l’aurais aimé.»

«[Samedi], nous avions l’avance et nous avons donné un but en troisième. Ce que j’ai aimé, c’est que nous n’avons pas joué serré. Nous avons continué avec notre plan pour leur prendre le match. Peut-être que nous avons appris du match numéro 2. C’est là-dessus que les joueurs doivent se concentrer.»

McDonagh au sommet

Le pilote a également été très élogieux à l’endroit de son défenseur Ryan McDonagh, qui est de loin le joueur qu’il envoie le plus souvent sur la patinoire avec une moyenne de 28 min 32 s par rencontre en séries.

«[McDonagh] est l’un de ces joueurs pour lesquels tu ne t’inquiètes pas jusqu’à ce qu’il ne soit plus dans ta formation. Mais il est un professionnel. Il sait où se placer et il sait comment gérer les joueurs de tous les gabarits.»

L’ancien espoir du Canadien de Montréal s’était blessé le 6 février et avait manqué plus d’un mois d’action. Il n’avait eu le temps de prendre part qu’à deux parties avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de COVID-19.

«Avant la pause, il était un peu blessé. Je crois que plusieurs équipes, et Columbus doit être l’une d’entre elles, avaient plusieurs blessures. Ensuite, tu donnes une longue pause aux joueurs pour récupérer et tu peux tirer le meilleur d’eux.»

Le quatrième match de cette série aura lieu lundi après-midi.