«Kotkaniemi ne fait que commencer»

Recruteur amateur des Canadiens de Montréal depuis une dizaine d’années, Serge Boisvert affectionne beaucoup le jeu de Jesperi Kotkaniemi.

Selon l’homme de hockey, le Finlandais de 20 ans a seulement effleuré son potentiel jusqu’ici.

«Kotkaniemi fait juste commencer à se développer, a rappelé Boisvert au journaliste de TVA Sports Marc-André Perreault. À 18-19 ans, il aurait pu jouer dans le junior, mais il était un deuxième ou troisième centre dans la Ligue nationale. Ce n’est pas rien.»

Le numéro 15 du Tricolore est un joueur transformé depuis la reprise des activités dans la Ligue nationale de hockey, lui qui revendique quatre buts en six rencontres.

«Il a été envoyé dans les mineures et ça lui a fait du bien. Joël Bouchard lui a montré qu’est-ce que ça prenait pour devenir un vrai pro», a mentionné Boisvert.

Souvenirs de 1986

En 1986, le CH causait la surprise en gagnant la coupe Stanley avec beaucoup de recrues, dont le légendaire gardien Patrick Roy, qui avait une aura semblable à celle de Carey Price à certains égards.

«Price et Roy ont la même façon de garder les buts, avec beaucoup de calme, a souligné Boisvert, un ancien joueur de centre qui avait participé à cette avant-dernière conquête des Glorieux. Price, on sait depuis le début à quel point il est zen, on se demande parfois s’il a des pulsations!»

En voyant le Tricolore déjouer les pronostics lors des présentes séries éliminatoires, Boisvert avoue ressentir un petit sentiment de déjà-vu.

«Avec la façon dont le CH joue présentement, avec tellement de confiance, tout peut arriver.»

