Contre toute attente, les Capitals de Washington ne font pas le poids face aux Islanders de New York au premier tour.

Aux yeux de Michel Bergeron, la bande d’Alex Ovechkin, qui tire de l’arrière 3-0 dans la confrontation, joue comme une équipe qui n’a pas envie d’être dans la bulle, à Toronto.

«C’est épouvantable! Quand on parle de passagers en séries éliminatoires... On a vanté Ovechkin et les leaders de cette formation», a-t-il déploré, dimanche soir, lors de sa chronique «Sans Filet».

«De la façon qu’ils jouent contre les Islanders, ils veulent simplement quitter Toronto.»

Bravo Tuukka

Par ailleurs, l’ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec a salué la décision du gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask, qui a quitté son équipe pour rejoindre sa famille. Le Finlandais était loin de ses trois enfants, dont une petite fille née au mois d’avril.

«Bravo à Rask, a applaudi Bergeron. Il quitte pour les bonnes raisons. C’est humain de penser comme ça. Je suis persuadé que ses coéquipiers respectent sa décision.»

Voyez la chronique Sans Filet de Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.