Une comparaison de haut niveau pour Hischier

Le premier choix au total du repêchage de 2017, Nico Hischier, s’est vu comparer à un joueur qui pourrait faire son entrée au Temple de la renommée du hockey dans les prochaines années.

«Nico est tellement un bon joueur. Il me fait penser à Henrik Zetterberg, et Henrik Zetterberg était excellent», a indiqué le directeur du recrutement du réseau TSN Craig Button lors d’un passage sur le podcast des Devils du New Jersey intitulé «Speak of the Devils».

«Quand je pense à Nico, je pense à un joueur qui, peu importe la situation sur la glace, comprend quoi faire au meilleur de ses habiletés. Et il le fait à un très haut niveau. Il joue bien avec ou sans la rondelle, il patine bien, il peut jouer lorsqu’il est étroitement surveillé.»

L’analyste croit que le Suisse n’est pas reconnu autant que peuvent l’être les autres patineurs sélectionnés au tout premier échelon de chaque repêchage en raison de son style de jeu.

«Nous vivons dans une société qui aime les séquences dignes des jeux de la semaine et ce genre de talent, c’est bien, mais Nico possède des qualités subtiles dans son jeu. [...] Je crois qu’il va acquérir encore plus de notoriété en tant que joueur qui se distingue dans les deux sens de la patinoire.»

En trois saisons (209 matchs) dans la Ligue nationale de hockey, Hischier a récolté 135 points.