Un piège que veut éviter Muller

Les Flyers savaient que le Canadien représentait une équipe coriace. Après deux matchs dans cette série et une égalité de 1 à 1, il n’y a maintenant plus aucun doute. Le CH peut déstabiliser la bande d’Alain Vigneault avec sa rapidité et son acharnement.

Le Tricolore et les Flyers ont opté pour la même stratégie au lendemain de cette victoire convaincante de 5 à 0 de cette équipe qui avait terminé au 12e rang de l’Association de l’Est et qui ne devait même pas participer aux séries.

Kirk Muller et Vigneault ont offert une journée de congé à leurs joueurs. Le repos représentait la meilleure arme que ce soit pour garder le même rythme ou rebondir après un échec.

Muller, qui n’avait jamais dirigé un match en séries avant de remplacer Claude Julien, s’attend à un retour du balancier de la part des Flyers. Il sait pertinemment que son équipe n’offrira pas toujours un rendement aussi endiablé que lors du deuxième match.

«Les Flyers sont bien dirigés. Ils voudront répliquer, ils feront des ajustements, a prévenu Muller. Nous le savons, mais nous devons nous concentrer sur nous. Nous ne perdrons pas notre concentration. Nous savons qu’il y aura un gros défi devant nous. Nous voulons jouer notre style et nous concentrer sur les choses que nous faisons bien. Ce que nous enseignons à nos joueurs, c’est que nous devons axer nos énergies sur notre propre équipe. C’est notre mentalité depuis notre arrivée à Toronto.»

Suivre le capitaine

Muller a regardé en direction de son capitaine pour expliquer la renaissance du CH depuis le tour de qualification face aux Penguins et les deux premières rencontres du premier tour contre les Flyers.

«Nous comptons sur de bons meneurs. Shea est notre capitaine et les joueurs veulent le suivre, a-t-il expliqué. Nous respectons aussi notre plan de match. J’ai confiance en notre groupe. Pour moi, c’était facile, j’ai simplement donné le plan de match à nos gars et nous avons obtenu un bon résultat.»

«Nous sommes débarqués à Toronto sans aucune attente ou pression, a-t-il enchaîné. Nous avions de jeunes joueurs. Les jeunes ont suivi les meneurs et ils respectent le système. Ils veulent jouer, ils travaillent fort. Le momentum est une drôle de bibitte. Quand tu peux l’avoir, tu peux surfer sur cette vague. Nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons nous améliorer tous les jours. Mais nous jouons contre une très bonne équipe et nous les respectons énormément. Vendredi était une bonne journée, mais il faut maintenant se préparer pour le prochain match.»

Le même Muller

Pour ce deuxième match face aux Flyers, Muller avait changé son chapeau d’entraîneur associé à Julien pour celui d’entraîneur en chef. Malgré des responsabilités accrues, Muller est resté le même homme derrière le banc.

«Je n’ai pas vu une différence. Quand Kirk parle aux joueurs, il le fait toujours avec une certaine intensité, a raconté l’ailier Paul Byron. Il a déjà été dans nos souliers comme joueur. Quand tu as déjà vu Kirk comme joueur, tu sais à quel point il travaillait fort. Il a le respect des joueurs, son message passe bien. Il est aussi très bon pour les enseignements. Il a dirigé un très bon premier match et toute l’équipe s’est soudée après ce qui est arrivé à Claude. Nous avons fait attention aux moindres détails et nous avons travaillé. Nous savions aussi qu’à sa maison, Claude était pour regarder le match.»

À l’image de Muller, Byron a fait une prédiction assez facile. Les Flyers seront une bien meilleure équipe pour la troisième rencontre.

«Nous avons utilisé nos émotions pour Claude et pour Kirk, a répliqué Byron. Mais c’était juste un match. C’est derrière nous. Dimanche [aujourd’hui], il s’agira d’un autre match. Le résultat ne change rien. Nous recommencerons à zéro. Les Flyers voudront mieux jouer, mais nous serons prêts aussi. Nous voudrons gagner nos batailles et bien patiner. Nous devrons dicter notre jeu. J’ai confiance en notre groupe.»