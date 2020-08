Les Capitals restent confiants

Menés 2 à 0 par les Islanders de New York dans leur série de premier tour dans l’Association de l’Est, les Capitals de Washington sont loin d’avoir baissé les bras. Alexander Ovechkin du moins, est persuadé que sa formation peut inverser la vapeur.

«Il nous reste encore beaucoup de matchs et de hockey à jouer. Nous avons déjà été dans cette situation», a dit l’attaquant russe, qui a inscrit les deux buts des siens dans la défaite de 5 à 2, vendredi soir, à Toronto, dans le match numéro 2.

«Nous savons comment nous battre, nous savons comment jouer et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je crois en ce groupe, et nous croyons tous les uns aux autres. Ce n’est pas paniquant, c’est juste 2 à 0. Nous connaissons notre force et nous savons ce que nous avons à faire pour rebondir», a ajouté le capitaine des Capitals après la rencontre.

Les Capitals étaient également menés 2 à 0 par les Blue Jackets de Columbus en 2018, lors de la première ronde du tournoi éliminatoire. La formation de Washington avait finalement remporté la série et, ultimement, la coupe Stanley.

Un grand défi

Menés par l’ancien entraîneur des Capitals Barry Trotz, qui a lui-même participé à la conquête de 2018, les Islanders s’avèrent des clients difficiles. Très hermétique en défensive, disciplinée et opportuniste, la formation new-yorkaise ne fera pas de cadeaux aux Capitals, qui avaient pourtant pris les devants dans les deux premiers matchs de la série.

«On a bien fait dans les débuts de match, a noté l’entraineur-chef des Capitals Todd Reirden, vendredi. Nous étions en mesure d’envoyer la rondelle derrière leur défensive, de déployer l’échec avant, de nous accrocher à la rondelle et ça nous donnait les résultats voulus. Nous devons maintenant faire ça de manière constante pendant 60 minutes et avoir la contribution de tout le monde.»

«Nous devons être bien présents mentalement et physiquement pendant 60 minutes. Si on ne fait pas ça contre une telle équipe, ce sera difficile d’avoir du succès», a poursuivi Reirden.

«À l’évidence, nous savons que nous devons tous mieux jouer, a ajouté Ovechkin. À commencer par moi, mais tout le monde doit faire mieux. On fait tous des erreurs, mais nous ne pouvons pas focusser là-dessus. Nous devons aller de l’avant, et mettre ça derrière.»

Le troisième match de la série entre les Capitals et les Islanders aura lieu dimanche à midi.