Darcy Kuemper sauve les meubles

Les Coyotes de l’Arizona ont évité de se retrouver au bord du gouffre, samedi, à Edmonton, en remportant le troisième match de leur série contre l’Avalanche du Colorado au compte de 4 à 2.

La troupe de Rick Tocchet peut remercier son gardien Darcy Kuemper qui a fait face à un bombardement de 51 lancers, cédant seulement à deux reprises.

Devant le filet adverse, Pavel Francouz a lui aussi cédé seulement deux fois, mais sur 21 tirs. Derek Stepan a été le premier à le déjouer en première période. Alors que le match état égal à un but de chaque côté, Brad Richardson a permis aux siens de retraiter au vestiaire, après 40 minutes de jeu, avec une avance d’un but, en marquant 34 secondes avant la fin de l’engagement.

Taylor Hall a profité d’un filet désert en fin de match pour donner une avance de 3 à 1 aux siens, mais Mikko Rantanen a ramené les deux équipes à un seul but de différence, 23 secondes plus tard. Lawson Crouse a lui aussi inscrit un but dans un filet désert, cinq secondes avant la sirène finale.

Les deux équipes disputeront le quatrième duel de leur série, menée 2 à 1 par l’Avalanche, lundi.