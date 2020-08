Une «fraternité» chez les Blue Jackets

Une fois de plus, les Blue Jackets de Columbus ont fait preuve de caractère, jeudi, en signant une victoire de 3 à 1 face au Lightning de Tampa Bay, deux jours après avoir subi une défaite crève-cœur en cinquième période de prolongation lors du premier match de la série entre les deux équipes.

Les hommes de John Tortorella ont effectivement démontré beaucoup de détermination depuis le début de ces séries. Ils avaient également répondu avec une victoire lors du match numéro 5 contre les Maple Leafs de Toronto, après avoir laissé filer une avance de 3 à 0 en fin de troisième période dans la partie numéro 4.

«C’est ce que nous faisons et c’est ce que les athlètes professionnels sont censés faire, a dit Tortorella dans une entrevue publiée sur le site Internet des Blue Jackets. Il n’y a rien de spécial là-dedans. Je crois que c’est la façon de faire dans notre métier. Ces deux dernières semaines particulièrement, avec les hauts et les bas, nous avons eu beaucoup d’opportunités de travailler cet aspect [la combativité]. Maintenant, on se prépare pour le match numéro 3.»

Une question d’approche et de confiance

Pour le capitaine des Blue Jackets, Nick Foligno, tout est une question d’approche. «Il y a des choses qui vont mal tourner pendant un match. Nous réalisons tous que c’est la façon dont nous répondons à ça qui fera la différence éventuellement. Nous voulons répondre le mieux possible. Que ce soit entre les deux oreilles ou physiquement, nous ferons tout ce qui est possible afin d’être prêts pour le prochain match ou la prochaine présence sur la patinoire.»

«Je vois cette attitude chez tous les joueurs [des Blue Jackets], a poursuivi Foligno. [Cette approche] a été mise en place par les vétérans de l’équipe et les jeunes joueurs suivent.»

L’unité du groupe fait également une énorme différence pour les Blue Jackets et contribue certainement à leurs succès, croit Foligno.

«Le groupe, particulièrement le noyau dur, est ici depuis un moment. Nous avons foi et confiance les uns envers les autres, et je crois que ça se voit. C’est une fraternité. C’est pourquoi que nous arrivons à surmonter tellement de choses. La confiance que nous avons dans ce vestiaire est incroyable et rien ne va nous la faire perdre après tout ce que nous avons vécu ces dernières années.»

Le troisième match de cette série quart de finale de l’Association de l'Est, qui présentement égale 1 à 1, aura lieu samedi soir à Toronto.