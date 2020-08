Un jeune joueur des Whitecaps s’envole pour la Russie

Les Whitecaps de Vancouver ont envoyé le milieu de terrain Inbeom Hwang au Rubin de Kazan, dans la première ligue de Russie, vendredi.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été précisés, mais l’organisation de la Colombie-Britannique retiendra un pourcentage des futurs frais de transfert. L’athlète de 23 ans s’était joint aux Whitecaps en janvier 2019 après avoir évolué pour la formation de sa ville natale en Corée du Sud, le Daejeon Citizen FC.

«Je suis très reconnaissant à l’égard de chacun au sein du club pour son soutien et son professionnalisme, autant sur le terrain qu’à l’extérieur, a déclaré le joueur concerné sur le site de la Major League Soccer (MLS). Je suis déçu de quitter l’équipe sans avoir obtenu les résultats que nous voulions. J’ai toutefois grandi en tant que personne et joueur durant mon séjour ici et je me suis fait des amis pour la vie.»

«J’ai toujours été ouvert quant à mon rêve de jouer en Europe et quand cette opportunité s’est présentée, j’ai partagé mon désir de relever ce nouveau défi.»

À Vancouver, Hwang a totalisé trois buts et six mentions d’aide en 39 matchs de saison régulière de la MLS.

Le FC Dallas améliore son milieu de terrain

Le Colombien Andres Ricaurte poursuivra sa carrière avec le FC Dallas, qui l’a obtenu sur prêt du Deportivo Independiente de Medellin grâce à un montant d’allocation ciblée, jeudi.

Par ailleurs, l’organisation texane aura l’option de rendre ce transfert permanent en décembre 2021.

Ricaurte, 28 ans, a passé deux ans au sein de la formation de sa ville natale, dans la ligue de première division de son pays. Il a disputé 98 matchs, totalisant 12 buts et 23 mentions d’aide. Le milieu de terrain reconnu pour ses qualités en attaque a aussi évolué pour les clubs Leones FC, Rionegro Aguilas et CD Atletico Huila en sol colombien.

Le FC Dallas a repris l’action mercredi en s’inclinant 1 à 0 devant le Nashville SC.

Échangé sans avoir un seul match avec l’équipe

Le défenseur Grant Lillard, qui avait été échangé à l’Inter Miami CF l’automne dernier, n’aura jamais joué pour cette équipe, car il a été refilé au Crew de Columbus, vendredi.

En retour, la formation floridienne a reçu un choix de troisième tour pour le prochain repêchage de la Major League Soccer (MLS).

Le joueur de 24 ans avait pris le chemin de Miami en novembre 2019 par le biais d’une transaction avec le Fire de Chicago. Il n’a toutefois pas disputé une seule rencontre avec l’Inter, lui qui a totalisé 12 matchs en deux ans avec Chicago. Son arrivée à Columbus permettra au Crew de miser sur davantage de profondeur en défense centrale après que Vito Wormgoor eut été opéré à la cheville.

Lillard est une ancienne étoile des rangs universitaires, ayant notamment été choisi l’arrière par excellence de la conférence Big Ten en 2017.