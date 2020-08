Rask qualifie les éliminatoires 2020 de «ternes»

Le gardien des Bruins de Boston Tuuka Rask n’a pas vraiment l’impression de disputer des matchs pour remporter la coupe Stanley.

«Pour être vraiment honnête avec vous, je n’ai pas l’impression que nous jouons en séries éliminatoires ici», a-t-il dit après la défaite de 3 à 2 subie contre les Hurricanes de la Caroline, lors du deuxième affrontement de la série de premier tour qui oppose les deux clubs.

À vrai dire, le Finlandais s’ennuie vraiment de voir des partisans dans les estrades.

«Nous jouons une série d’un maximum de sept matchs, donc il va y avoir des batailles et tout le tralala. Habituellement, nous jouons dans notre aréna et dans le leur. Il y a des partisans qui nous encouragent et qui nous huent. Cela créer un buzz autour de la série, a expliqué Rask. Nous n’avons rien de tout ça, donc j’ai parfois l’impression que c’est terne.»

Lors des deux premiers duels contre les «Canes», Rask a effectué 25 et 23 arrêts. Sa formation a remporté le premier match en prolongation et a perdu le second en temps réglementaire.

Le troisième affrontement se déroulera samedi à midi.