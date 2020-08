«Nous devrions faire comme LeBron James» -A. Judge

La vedette des Yankees de New York Aaron Judge croit que les joueurs du baseball majeur doivent avoir une meilleure interaction avec les partisans en échangeant davantage avec eux.

«Il y a des petits moments que tu peux créer que je sais que les partisans n’oublieront jamais, a dit le puissant cogneur au réseau ESPN. Même comme joueur, c’est quelque chose que j’apprécie et que je n’oublie pas.»

En cette période de pandémie où les amateurs ne sont pas permis dans les stades, il est toutefois difficile de créer ce genre de moment. Judge croit donc que les joueurs doivent être plus actifs sur les réseaux sociaux. Il s’inspire même des athlètes de la NBA.

«Au baseball, beaucoup de nos superstars ne sont pas sur les réseaux, a déploré le voltigeur des Bombardiers du Bronx. Je pense que les médias sociaux vont commencer lentement à nous aider. Beaucoup plus de gars se font des comptes. Ils rejoignent plus de partisans et interagissent.»

«C’est une chose que je vois LeBron James faire tout le temps, a-t-il poursuivi. Il parle avec les amateurs, il fait toujours passer son message, il fait connaître ses opinions et parle avec les gens. C’est ça que nous devrions faire, soit laisser les partisans voir notre côté personnel.»

Revoilà Yordan Alvarez

Les Astros de Houston ont retiré le nom de Yordan Alvarez de la liste des blessés, vendredi.

Le récipiendaire du titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine en 2019 n’a toujours pas joué de partie en 2020 à cause d'un problème apparu lors d’un entraînement le 12 juillet dernier.

La nature de la blessure de l’athlète de 23 ans n’avait pas été révélée par l’organisation texane. Alvarez s’exerçait avec l’équipe de réserve des Astros depuis quelques semaines.

En 87 parties l’an dernier, le voltigeur cubain a maintenu une moyenne au bâton de ,313. Il a frappé 98 coups sûrs, dont 27 longues balles, produit 78 points et touché la plaque à 58 reprises.

Ce week-end, les Astros disputent une série de trois rencontres face aux Mariners de Seattle.