Mookie Betts: cher, mais efficace!

Signataire d’une mirobolante entente de 12 ans et de 365 millions $ en juillet, le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Mookie Betts valait réellement son pesant d’or durant le match de jeudi contre les Padres de San Diego.

L’ancien joueur des Red Sox de Boston était dans une classe à part sur le terrain. Il a claqué trois des six circuits des siens et produit cinq points dans un gain à sens unique de 11 à 2. Ainsi, Betts est devenu le troisième athlète de l’histoire du baseball majeur – les autres étant Sammy Sosa et Johnny Mize – à revendiquer six matchs d’au moins trois longues balles en carrière.

Celui ayant conclu la soirée avec quatre coups sûrs en autant de présences au bâton et quatre points comptés avait toutefois le triomphe modeste. Malgré sa moyenne de la saison qui s’élève à ,319 ainsi que ses sept coups de quatre buts et 15 points produits, il garde la tête froide, surtout qu’il en est à sa première campagne dans la Ligue nationale.

«Évidemment, je suis humain. Cependant, je travaille fort, vous savez. Je m’efforce de connaître du succès et de voir cela représente un soulagement. Je reste affamé, mais c’est déjà cela de gagné. Je dois apprivoiser de nouveaux lanceurs, c’est la partie la plus compliquée. Toutefois, je travaillerai fort pour être le meilleur possible», a-t-il dit au site MLB.com.

Apparences trompeuses

En dépit de ses deux saisons avec 30 circuits ou plus, Betts semble avoir un potentiel sous-estimé, lui qui mesure 5 pi et 9 po. Son gérant Dave Roberts a d’ailleurs admis sa surprise en le voyant à l’œuvre.

«Il n’a pas un gros gabarit et je n’avais pas réalisé [sa puissance] : il en avait plus que j’avais prévu. Sa façon de manier le bâton m’impressionne vraiment. Au camp d’été, il disait en arracher et ne pouvoir toucher la balle avec le bâton. Puis, pendant une rencontre intraéquipe, il l’a envoyée au milieu de la section des gradins du champ gauche et je ne pouvais pas y croire. Le Fenway Park a le plus petit champ gauche, mais voir ceci à l’intérieur de notre stade [le Dodger Stadium] m’a réellement excité», a souligné Roberts.

Aussi, Betts occupe une place élevée dans le rôle offensif pour un joueur avec autant de puissance. Il agit comme premier frappeur face aux lanceurs gauchers et comme deuxième contre les droitiers. Par contre, il assumait la position de tête face au partant Chris Paddack, un droitier. Peu importe l’échelon, le vétéran dit avoir un travail à faire avant tout.

«Au bout du compte, c’est l’équipe qui prévaut, a-t-il affirmé. J’ai frappé en premier toute ma vie, donc je suis à l’aise à cet endroit. Vous amorcez la rencontre une seule fois, mais j’aime provoquer des choses, créer de l’action sur les sentiers. Je suis fier d’essayer de faire marquer le premier point.»