«L'un de nos meilleurs matchs» -Drouin

Cette victoire était pour Claude Julien. L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal soulignait au cours de la saison à quel point il était important d’être intense tout le long d’un match et c’est exactement ce que le Tricolore a fait.

À la suite de l’imposant gain de 5-0 du CH face aux Flyers de Philadelphie, Jonathan Drouin estime que Julien n’aurait eu que du positif à dire quant à la performance de ses joueurs.

«C’est comme ça qu’on voulait jouer, a mentionné Jonathan Drouin, vendredi. Kirk Muller a établi un superbe plan de match et nous n’avons pas lâché une seule seconde.»

L’attaquant québécois a par ailleurs ajouté à quel point il était important de commencer le match du bon pied afin de porter un dur coup à leurs adversaires.

«Kirk nous a dit à quel point le premier cinq minutes du match étaient importantes. On voulait s’assurer de contrôler le match du début. De la manière qu'on patinait et qu'on contrôlait la rondelle, c'était impressionnant. C'était l'un de nos meilleurs matchs. Mais ce n’est qu’un match, on sait que les Flyers vont revenir fort.»

De son côté, Max Domi a connu son meilleur match des présentes séries, lui qui a enfin quitté le quatrième trio en plus de récolter ses premiers points du tournoi. Domi a toutefois voulu parler de l’effort collectif avant tout.

«Malgré tout ce qui s’est passé depuis hier, nous voulions rester concentrés. Je crois que Claude est surement fier de nous, ainsi que de son personnel d’entraîneurs», a-t-il expliqué.

