Les Golden Knights misent sur un «comité spécial»

Les Golden Knights de Vegas ont le vent dans les voiles depuis leur arrivée dans la ville-bulle d’Edmonton, où ils n’ont toujours pas perdu un match. Le «comité du fun» formé par Nate Schmidt, Nick Holden, Ryan Reaves et Jonathan Marchessault explique peut-être, en partie, les succès de l’équipe.

Les Golden Knights ont confié à ces quatre vétérans la responsabilité de les distraire et les occuper pendant les nombreux temps libres qui occupent leurs journées au JW Marriott d’Edmonton, comme l’a rapporté vendredi le Las Vegas Review-Journal.

Entre les entrainements et les matchs, ce comité s’emploie à garder le groupe dans de bonnes dispositions mentales, question de durer le plus longtemps possible dans cet environnement reclus. Au nombre des activités organisées, il y a notamment des parties de basketball, de poker, de jeu de poches et des soirées cinéma. Un barbecue a également été organisé après la ronde préliminaire contre les formations de tête dans l’Association de l’Ouest.

«Ils font toute sorte de choses qui nous permettent de détourner notre attention du fait qu’on est dans une bulle, et de nous rapprocher en tant qu’équipe, a dit Zach Whitecloud au quotidien du Nevada au sujet du comité de Schmidt, Holden, Reaves et Marchessault.

«Ça nous change les idées du hockey et de tout. Ça nous permet de nous regrouper, de relaxer et d’avoir du fun», a poursuivi le jeune défenseur.

Jusqu’à présent, la formule semble porter ses fruits. En effet, après avoir gagné leurs trois matchs de classement dans l’Ouest, les Golden Knights ont rapidement pris une avance de 2 à 0 dans leur série de premier tour face aux Blackhawks.

Aller jusqu’au bout

Les Golden Knights ont la ferme intention de rester longtemps dans la bulle. S’ils réussissent à atteindre la finale de la Coupe Stanley, ils y auront passé environ deux mois. D’où l’importance de créer un comité spécial, qui a beaucoup de temps pour planifier des activités d’équipe afin de vaincre la monotonie.

«Une grande partie de tout ça consistera à trouver des moyens de rester bien disposés sur le plan mental, a dit l’entraineur-chef des Golden Knights Peter DeBoer. Notre équipe veut être ici longtemps alors (le comité) fait partie du plan.»

Les Golden Knights pourraient en finir dès ce weekend avec les Blackhawks qu’ils affronteront samedi et dimanche dans les matchs numéro 3 et 4.