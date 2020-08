Les Blue Jays freinent les Rays

Les Blue Jays ont infligé un premier revers en sept matchs aux Rays de Tampa Bay, qu’ils ont vaincus par la marque de 12 à 4, vendredi soir, à Buffalo. Teoscar Hernandez a connu toute une rencontre pour la formation canadienne en claquant deux circuits pour une production de quatre points.

Hernandez a d’abord réussi une frappe en solo, en sixième manche, pour permettre aux Jays de prendre une avance de 8 à 4. Il est revenu à la charge en huitième avec son septième circuit de la saison, bon pour trois points.

C’est Bo Bichette qui donné l’avance de manière définitive à l’équipe locale en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture, en sixième manche, alors que Rowdy Tellez et Cavan Biggio étaient sur les sentiers. Tout juste avant, Randal Grichuk avait créé l’égalité avec un circuit en solo.

Tellez et Biggio ont également frappé la longue balle pour les Blue Jays.

Du côté des Rays, Brandon Lowe a produit deux points avec son sixième coup de canon de la saison.

C’est le releveur Wilmer Font (1-1) qui a empoché la victoire pour les Torontois, tandis que la défaite a été portée à la fiche de Ryan Thompson (1-1).

Le deuxième match de cette série de trois entre les Blue Jays et les Rays aura lieu samedi soir.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Miami, les Marlins se sont imposés 8 à 2 devant les Braves d’Atlanta. Jesus Aguilar a produit trois points pour l’équipe locale à l’aide d’un simple et d’un ballon-sacrifice. Pablo Lopez (2-1) a obtenu la victoire, lui qui a accordé deux points et sept coups sûrs en six manches. Il a également retiré huit frappeurs sur des prises.

À Detroit, les Indians de Cleveland ont dominé les Tigers 10 à 5. Franmil Reyes, Tyler Naquin et Domingo Santana ont chacun produit trois points pour les vainqueurs. Du côté des Tigers, Nico Goodrum a claqué un circuit de deux points.

À Cincinnati, les Reds ont vaincu les Pirates de Pittsburgh par la marque de 8 à 1. Nick Castellanos et Jesse Winker ont été les meneurs pour l’équipe locale avec des productions respectives de trois points.

À Washington, les Orioles de Baltimore ont gagné le premier match d’un programme double contre les Nationals au compte de 6 à 2. Les visiteurs ont inscrit cinq points en cinquième manche pour s’assurer la victoire.