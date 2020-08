Le message de Michel Bergeron à Claude Julien

L’analyste de TVA Sports Michel Bergeron a tenu à transmettre un message à Claude Julien, vendredi, sur les ondes de LCN.

«Bergie», qui a un historique de problèmes cardiaques, a imploré l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal de ne pas précipiter son retour derrière le banc.

En raison de douleurs à la poitrine, Julien a été hospitalisé dans la nuit de mercredi à jeudi, à Toronto. L'homme de 60 ans s’est fait poser une endoprothèse dans l’une de ses artères coronaires, jeudi après-midi.

«Comme certains journalistes, nous [les entraîneurs] sommes des malades, a souligné Bergeron, qui a jadis piloté les Nordiques de Québec. On ne pense qu’à ça, à la victoire, au prochain match...»

«Claude va se porter mieux dans quelques temps et il va tout de suite penser à revenir. Je dirais à Claude : "Prends ton temps." Regarde ton club, il joue bien. Il va bien. C’est peut-être le résultat de ce que tu lui as montré. Prends soin de ta santé. T’es avec ta famille, tes enfants. C’est ce qu’il y a de plus important avant le hockey.»

