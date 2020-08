Les joueurs des Flames de Calgary n’étaient pas très fiers de la façon dont ils ont amorcé le deuxième match de leur série les opposant aux Stars de Dallas, jeudi soir.

«Nous savions qu’ils sortiraient plus fort et je pense que nous avons eu beaucoup de difficultés lors des deux premières périodes, a indiqué en point de presse l’attaquant Elias Lindholm après la défaite de 5 à 4 des siens. Nous étions un peu trop assis sur nos lauriers et nous n’avons pas travaillé assez fort.»

Les Stars ont inscrit les quatre filets pendant les deux premiers engagements, tandis que les Flames avaient amassé deux buts. L’équipe canadienne a toutefois été en mesure de niveler la marque en troisième, mais le défenseur Jamie Oleksiak a réduit leurs efforts à néant en inscrivant le filet gagnant avec 40 secondes à faire en temps réglementaire.

«Ils sont sortis forts et ils nous ont surclassés en première et en deuxième période. Nous avons fait preuve de détermination, mais c’est dommage que nous n’ayons pas été en mesure d’aller en prolongation», s’est désolé l’attaquant Sam Bennett.

Rien n’est fait

Du côté des Stars, le gardien Ben Bishop était heureux de voir son équipe égaler la série, mais il est bien conscient qu’il reste beaucoup de hockey à jouer avant de pouvoir crier victoire.

«Ce sont les séries, donc nous devons gérer les hauts et les bas, a exprimé l’homme masqué. Nous avons été déçus après le premier match et nous nous sentons évidemment bien après cette partie. Le prochain affrontement sera important, puisque l’égalité sera brisée.»

Bishop n’aura pas à attendre bien longtemps pour savoir qui reprendra le dessus. En effet, les deux formations disputeront le troisième match de leur série vendredi à 22 h 30.