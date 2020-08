Connor McDavid à court de mots

Une semaine après avoir subi l’élimination en quatre matchs aux mains des Blackhawks de Chicago, Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton sont toujours sans réponse quant à cette sortie rapide des séries éliminatoires.

«C’est facile pour les amateurs et les médias de s’asseoir et de commencer immédiatement à évaluer ce qui a bien pu se passer, a indiqué le capitaine des Oilers, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet lors d’une vidéoconférence avec les médias. En tant que joueur, c'est un peu différent. Tu as besoin d’une pause. Tu dois relaxer et revenir évaluer la situation avec la tête vide.»

«Quand c’est aussi soudain, c’est facile d’être frustré. C’est impossible de réfléchir clairement. On doit se vider la tête, puis évaluer les points positifs et les points négatifs pour déterminer ce qui a mal tourné.»

Une défense poreuse

La formation de l’Alberta avait pourtant connu une excellente saison, terminant au cinquième rang de l’Association de l’Ouest avec une récolte de 83 points en 71 matchs et semblait destiner à mettre derrière elle ses nombreuses années de misère. Sa défensive est toutefois venue la hanter en accordant 16 buts aux Blackhawks durant la ronde qualificative.

«J’aimerais avoir une réponse pour vous, a ajouté McDavid. Visiblement, il nous manque quelque chose. Je ne sais pas ce que c’est, mais on va se regrouper et essayer de mettre le doigt dessus.»

«Ça ne s’est pas déroulé comme on le souhaitait, a expliqué le défenseur Darnell Nurse. Est-ce qu’on va vraiment rester ici, semaine après semaine, à se faire du mal? Nous pouvons apprendre de nos erreurs.»

McDavid se réjouit toutefois que la situation se soit stabilisée au niveau de la direction et des membres du personnel.

«Nous avons réellement connu du progrès, amené quelques personnes qui nous donnent plus de stabilité, a affirmé McDavid. La saison dernière, nous n’avions pas de directeur général et il y avait beaucoup de questions au niveau de la position de l’entraîneur-chef.»